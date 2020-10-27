高雄市左營大路、海功路口27日晚間5時驚見天坑，所幸無人受傷，也無瓦斯外洩情況。（高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市左營大路、海功路口27日晚間5時在十字路口驚見天坑，斑馬線上出現3公尺長寬的塌陷阻礙人車通行，所幸沒有人車誤入受傷。消防局派員至現場檢測，無瓦斯氣體外洩，警方也於現場拉起封鎖線與警示燈，疏導交通，造成路面塌陷的原因，市府各局處正在現場檢測調查中。

據了解，該塌陷處2019年就曾塌陷過，高市府工務、水利、警察、消防等局處第一時間全都派員到場勘查監測，台電、自來水公司也派員到場戒備。

市府當下採取兩方案併行查問題，一方面調派開挖機具前來現場、協助挖開塌陷的坑洞找出原因，同時也將派員從人孔直接下地，進入箱涵直接勘查，接近問題點確認原因。

欣高瓦斯派員現場檢測後，初步判定管線無受損，氣體無外洩狀況。水利局表示，初步判斷下陷點不在箱涵上方，位於箱涵側邊。西側為台電管線，東側為瓦斯管線，台電表示圖資沒有管線，但是現地有台電管線，詳細狀況還要等人員下至箱涵才能釐清。

只是坑洞發生在下班時間、人車繁忙的十字路口，一度讓交通打結，所幸民眾第一時間報案，讓警方在第一時間得以應變、封鎖現場並即時進行交通疏導，沒有造成大塞車。

(中時 )