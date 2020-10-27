疫情助攻，第三季商標申請件數年增17％，其中本國人單季首突破2萬件，成長3成。統一企業蟬聯本土商標王，件數持續攻佔首位。日前傳出向NCC申請成立新聞台的鏡電視，申請量排第二名。有趣的是，南投竹山紫南宮竟把宮內土地公、土地婆肖像大量註冊，申滿45件，可能有意以圖像推大量商品，在第三季企業申請中擠上第9名。

經濟部智慧局今天發布2020年第三季商標申請統計，共有2萬6113件，年增17％，本國人2萬493件，是單季首度破2萬數字，成長率更達3成，反之外國人衰退14％。

對於第三季本國人商標註冊熱度，經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，是因幾個行業受惠疫情關係。像是「廣告、企業經營類」成長33％，是被電子商務、廣告、綜合線上線下的營業受疫情帶動。「藥品業」也成長40％，則是如營養補充品、 口罩、消毒液銷售成長。「教育娛樂業」增長31％，同樣是線上教學、電子書，反映疫情從實體轉到線上的部分。

本土前十大商標註冊申請，第一名是統一企業，件數214件，前一季也是最多。其次為鏡電視有76件，主要是申請新聞台要註冊圖樣商標，洪淑敏稱讚這是對的行為，不要等到開始營業才行動，到時容易有別人搶註。

有趣的是，名列「三大土地公廟」、位於南投竹山的紫南宮，這次竟以45件申請量排到第9名，主要是把土地公與土地婆的雙人肖像註冊。根據智慧局申請資料，其把飾品、衣服、飲料等商品領域全掛單，顯見未來有意把自家紫南宮土地公婆當作品牌行銷。

智慧局說，紫南宮這次把45類商標分類全申請，評估是有意做商品跨領域超前部署，但這些都還在申請中，尚未通過。

(中時 )