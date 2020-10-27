高雄左營道路出現天坑。（圖/高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

前高雄市長韓國瑜離開高雄幾個月後後，道路品質似乎出現轉變，今晚左營區左營大路與海功路口出現「詭異天坑」，斑馬線路面突然坍陷，出現一個長約1公尺、寬3公尺的大洞，遇到下班尖峰時段，人車紛紛閃避。高市府工務、水利、警察、消防等局處在通報後第一時間都派員到場勘查監測，台電、自來水公司也派員到場戒備。

據了解，長方形的大洞，已造成用路人危險，目前市府養工處人員已前往處理。所幸無人受傷，消防局派員至現場檢測，無瓦斯氣體外洩，警方也於現場拉起封鎖線與警示燈，疏導交通，造成路面塌陷的原因，市府正派員現場了解調查中。

不少韓粉見狀，在韓粉社團紛紛砲轟，「這已經是第幾個洞了？」、「這麼大一個洞，掉下去還得了？」、「不是基本功？」、「真的很危險耶，用心點很難嗎？」、「高雄的市民要注意，出門要小心」、「真的坑洞都回來了」。但也有網友表示，「還好沒人受傷」、「市府要加油啦，洞很大耶」、「陳其邁市長加油」。

據了解，該塌陷處2019年就曾塌陷過，高市府工務、水利、警察、消防等局處第一時間全都派員到場勘查監測，台電、自來水公司也派員到場戒備。

高雄左營出現寬約3米的「詭異天坑 」，不少韓粉目睹氣炸留言。(圖/翻攝自 Care高雄)

市府當下採取兩方案併行查問題，一方面調派開挖機具前來現場、協助挖開塌陷的坑洞找出原因，同時也將派員從人孔直接下地，進入箱涵直接勘查，接近問題點確認原因。

欣高瓦斯派員現場檢測後，初步判定管線無受損，氣體無外洩狀況。水利局表示，初步判斷下陷點不在箱涵上方，位於箱涵側邊。西側為台電管線，東側為瓦斯管線，台電表示圖資沒有管線，但是現地有台電管線，詳細狀況還要等人員下至箱涵才能釐清。

只是坑洞發生在下班時間、人車繁忙的十字路口，一度讓交通打結，所幸民眾第一時間報案，讓警方在第一時間得以應變、封鎖現場並即時進行交通疏導，沒有造成大塞車。

(中時新聞網)