美日銳劍-21聯合軍演有數十艘艦船與數百架戰機參加，各軍種參演人數達4.6萬人。（圖／美軍太平洋司令部）

日本和美國部隊從本周一（26日）日起連續11日在日本舉行大型陸海空聯合軍事演習，這項代號「銳劍-21」(Keen Sword21)的演習，將有數十艘軍艦、數百軍機與4.6萬名陸海空軍與陸戰隊人員參加，同時首次加入網路與電子戰演訓項目，以因應「中國在該地區軍事活動的增加」。

《美國之音》指出，代號「銳劍-21」的聯合軍演每2年舉行一次，也是日本新任首相菅義偉上任後的首次舉行大規模聯合演習。菅義偉表示，日本要繼續擴建其軍事力量，以對付中國大陸日益增長的威脅。

日本航空自衛隊F-35A戰機與日本準航母加賀號參加銳劍21美日聯合軍演。（圖／美國海軍）

美國《軍事》(military)網站消息稱，本次「銳劍-21」軍演由美國印太司令部下屬部隊和日本自衛隊的部隊在日本本土、沖繩和周邊水域展開，參演的包括美海軍雷根號航母戰鬥群、日本自衛隊的準航母、第1和第4護衛艦隊，以及加拿大皇家海軍的海上編隊演練，由美國海軍、空軍、陸戰隊與和日本自衛隊的戰機在空中協同演習。

駐日美軍司令凱文．施耐德中將說，「儘管新冠病毒對全球造成了巨大的影響，但美日聯盟依然正常運作，我們保持著戰之能勝的狀態」。日本陸上自衛隊(GSDF)參謀長山崎幸二(Koji Yamazaki)將軍也表示，「日本周邊的安全形式日益嚴峻。這次軍演給我們提供了一次展示日美同盟的力量。」

報導說，日本最大的準航母加賀號和美國雷根號航母艦隊一同參加這次演習。加賀號剛剛完成在南海和印度洋的巡航返回。最快在明年加賀號準航母就可配備F-35隱形戰機。

本月初日本在東京主辦了美、日、印、澳「亞太四國」會議。華盛頓認為這4個國家組成了遏制中國大陸影響力的基本力量，北京則譴責這4國是要在亞太建立針對中國的「小北約」。

報導表示，中國大陸近期加強了在釣魚島(日本稱尖閣諸島)周邊的軍事活動，日本方面對此深感不安。前述的山崎幸二將軍和施耐德將軍都表示，華盛頓和東京對大陸咄咄逼人的表現感到不滿，其中不僅是大陸軍隊在東海和南海的軍事行動，還包括大陸在香港粗暴實施國安法和解放軍對台灣實施的各種軍事挑釁和騷擾。

(中時新聞網)