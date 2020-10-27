無法出國，今年台灣萬聖節氣氛超濃，光是百貨龍頭新光三越就號召全台coser，北中南聯手規劃超過30場萬聖系列搞怪活動，預計上萬名萌鬼一起上街遊行。

萬聖節新光三越打造遊行活動，包括今年邁入第12屆「天母搞什麼鬼」，同樣由台北天母店領軍號召千名小魔兵，再搭配上全台首座冰雪樂園ICE WORLD「BELLO！冰雪來襲」；而近年已成為萬聖節猛鬼聚集處的台北信義新天地則將與墨西哥辦事處合作打造「萬聖節變裝嘉年華」，要讓民眾不能出國也能在台灣體驗到墨西哥獨有的萬聖鬼魅氣氛。

台北南西店則打造「南西萬聖搞怪大遊行」、桃園站前店號召桃園商圈一起打造「古城輕旅行創意變妝踩街趣」將最新潮的萬聖遊行搭配創意變妝秀、台中中港店則準備眾多難關要等著大小萌鬼來挑戰，至於台南新天地則打造「西門特攻隊萬聖大遊行」，邀請大小朋友一起變裝，出發搗蛋去遊行。

而值得一提的是，今年台北信義新天地首度舉辦「你敢嗎？特效妝快閃體驗」，不論是骷髏頭、幽靈，還是受傷特殊妝等都能替民眾繪製，除了遊行、搗蛋之外，暗黑美食和搞怪大餐也絕對不能缺席，包括福里安花神、GB鮮釀、香茅廚、WOOSA等推出萬聖節暗黑大餐恭逢其盛。

(工商 )