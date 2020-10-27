呂媽定處長與榮民楷模合影。（金門榮民服務處提供）

呂媽定處長與年度優良廠商合影。（金門榮民服務處提供）

金門縣榮民服務處今（27）日舉辦輔導會成立66周年暨第42屆榮民節慶祝大會，表揚榮民模範、績優榮欣志工、績優社區服務組長、新住民幸福家庭楷模和優良廠商代表，現場洋溢榮民大家庭和樂氣氛。

由金門榮民服務處推薦，當選全國「榮民楷模」的金湖鎮長陳文顧，也將於29日赴台接受表揚，全縣榮民兄弟和榮眷與有榮焉。

該處指出，根據輔導會今年9月統計，全國榮民有34萬餘人，其中資深老兵7萬餘人，但包括資深榮民、823及619自衛隊榮民及青壯的2代榮民在內，每年約以1萬5000人減少中，預估幾年後資深榮民將走入歷史，再也沒有從大陸來的「榮民伯伯」。目前金門的資深老兵不到50人，金寧鄉更只有1人。

呂媽定處長表示，2016年4月起配合國家募兵政策，服役4年不滿10年屬於第2類的志願役退除役官兵，也列為服務和輔導對象。無論榮民或2類退除役官兵，輔導重點放在就學、就業及職訓上面，讓青壯的退除役官兵取得專長，順利穩定的就業，安定經濟生活，建立幸福美滿家庭，也讓年輕人願意從軍，為國效力。

呂媽定強調，未來將繼續結合地方政府及社會資源，服務和照顧地區榮民、榮眷，尢其在年金改革之後，更要維護榮民的尊嚴與生活安定。

(中時 )