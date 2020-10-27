專家諮詢小組召集人張上淳表示，死亡的4人都是年紀偏大，60幾歲、70幾歲的病人，其中有1名個案出現格林巴利症候群，表現為肌肉無力、肌肉衰竭等，暫時無法判定有無相關。(疾管署提供)

台中一名50多歲男子接種流感疫苗後，發生急性周邊神經病變（GBS）而陷入昏迷，確診為「格林巴利症候群」。中央流行疫情指揮中心表示，台灣每年約會有230-460人發生「格林巴利症候群」，目前無法判定男子的情況是否與疫苗有關。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，「格林巴利症候群」主要是免疫反應造成的周邊神經傷害引起的，包括流感病毒感染也會造成這個疾病，其表現從輕微到嚴重都有，症狀為肌肉無力、呼吸衰竭等。台中這名個案屬於重症，需要使用呼吸器，發生在接種疫苗之後，昨晚的討論暫時無法判定有無相關，主要是因為還需要進一步檢測。

張上淳表示，「格林巴利症候群」在所有國家，平均每10萬人口每年就會有1、2人出現此症候群。台灣人口有2300萬，根據學理來說，每年約會有230-460人發生此病。

過去我們透過健保資料發現，發生「格林巴利症候群」，每周都會有9名新診斷個案，52周大概就是400多例，在沒有任何其他干擾因素的前提之下，一周就會有9名個案出現。我們現在打400多萬人出現1人，比背景值還要低，機率來說是有可能在背景值自然發生的狀況，不過還有待臨床醫師做病毒檢測，來判斷是否有其他原因造成。

(中時 )