ITF台北國際旅展於10/30～11/2登場，渡假飯店銷售正夯，宜蘭唯一國際酒店品牌宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起同步推出線上旅展，一泊一食住宿券6,900元，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐優惠價7,900元。餐飲部份推出知味西餐廳的雙人晚餐1,600元；天氣漸涼到宜蘭浸泡天然的員山溫泉美人湯正是好時機，雙人湯屋不分平假日優惠價1,680元，而大眾露天風呂平均每張只要650元，還有買六送一活動。此外，酒店為了搶攻商機，特別推出買多贈多活動，凡購買同一票種二十張即加贈兩張，即日起開放搶購。

宜蘭力麗威斯汀此次旅展特別推出家庭豪華雙臥室Villa獨棟泳池別墅一泊二食三天兩夜，含三天兩夜四客自助式早餐及四客舞 日本料理頂級會席料理套餐及下午茶，優惠價57,000元。宜蘭力麗威斯汀著名的員山溫泉美人湯，碳酸氫鈉泉的水質清澈透明，露天風呂雙邊湯池一方一圓、一黑一白，設有男、女湯池，湯池分別為高溫池、中溫池、常溫池及戶外湯池，室內空間並設有烤箱、蒸氣室與休閒區，空間寬敞令人感受最純淨的放鬆，一組六張3,900元，平均每張650元（原價平日1,000元），13坪溫泉湯屋券（90mins）1,680元，買6送一，不分平假日皆可使用。另外推出名媛淑女超值享受的V SPA按摩芳療券，使用英國頂級品牌Bamford香氛精油，享受舒壓的極致享受，優惠價2,580元。

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