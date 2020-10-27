「2020 ITF台北國際旅展」即將於本周登場，身為觀光零售免稅店龍頭昇恆昌不缺席，藝術卡車「變形金剛」將開進ITF旅展現場，且化身行動選品店，主打「你消費、我付稅」，由昇恆昌支付稅金，全部商品通通免稅優惠價。

每年旅展昇恆昌不僅精心挑選超值商品、規劃精彩活動，更希望提供消費者嶄新的購物體驗，去年邀請名模演繹全新制服，以弧形LED畫面搭配視覺意象呈現；今年受疫情影響處境艱難的昇恆昌依舊不缺席，為挺台灣觀光再出奇招，特別將「變形金剛」藝術卡車開進現場打造行動伸展台，變形金剛卡車經過精心改造，天頂掀起後如同變形金剛張開雙翼，華麗轉變成9米寬、兩層樓高的魔幻舞台，也是旅展歷年來首次有超大型表演裝置登場。

昇恆昌表示，變形金剛卡車係由紙風車文教基金會執行長李永豐慷慨出借，同樣身為長期的公益夥伴，在疫情重創時情義相挺昇恆昌，共同為台灣觀光加油打氣，彼此互助以期共度難關。

今年受疫情影響至今無法出國，國旅熱潮持續延燒，全國各大飯店、旅宿業者瞄準旅展商機，祭出超殺優惠積極搶客。昇恆昌為回饋與服務長期支持的消費者，主打「你消費、我付稅」，由昇恆昌支付稅金，商品通通免稅優惠價，現場匯集時尚名品、手錶、香水、化妝品、保養品與台灣在地品牌與文創商品、進口零食巧克力等；旅展期間還將推出早鳥優惠，早上十點半祭出知名時尚品牌手錶5折起、寵愛之名超豪華全能保養套組3.8折、威士忌超值12件組下殺4折等限量發售。

(工商 )