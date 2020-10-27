摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，聯發科（2454）第三季營收季增44％後，市場普遍預期第四季將季減一成，然根據大摩調查，聯發科智慧機與非智慧機業務需求同步強勁，力排眾議預言聯發科第四季營收持平，並將推測合理股價升至776元，給予「優於大盤」投資評等。

摩根士丹利證券指出，回顧聯發科第三季營收令市場大感興奮，代表趕在華為禁令生效前，聯發科已大舉出貨華為所需的5G系統級晶片（SoC），包括高階的天璣1000晶片，且因出貨給華為產品價格較佳，預期聯發科第三季毛利率逼近44％，達財測目標上緣。

大摩最新調查並顯示，聯發科的電視系統級晶片（SoC）、WiFi 6，以及4G、5G智慧機晶片產品，需求全面維持高檔，因此持續看好第四季營運力道，毛利率也有望維持高檔表現。

針對即將到來的法說會，大摩提出五大觀察重點：一、華為出貨許可狀態為何，以及向榮耀品牌供應晶片的潛在機會。二、大陸智慧機庫存風險，以及聯發科對客戶是否有重複下單的看法。三、晶圓代工供應吃緊，5G SoC單位售價與毛利率趨勢為何？

四、切入蘋果設計專案的機會，包括時間點與營收貢獻等面向。五、在非智慧機業務範圍裡，有沒有什麼新機會或進展？

(工商 )