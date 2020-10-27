新冠疫情阻擋國際觀光客來台，卻擋不了國際金融科技新創圈的交流熱情。「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」今（27）日由國內外新創Demo發表媒合會的登場，揭開連續3天的熱鬧活動，經主辦單位事前的積極連繫，共有全球五大加速器、11國新創團隊共襄盛舉，共同舉辦近60場的創新分享會。

主辦單位表示，今天有30家以上的創投公司、金融機構與天使投資人，當場表達與金融科技新創事業媒合的意願，相當難得。

「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」由金管會指導、金融總會與台灣金融研訓院共同主辦，金融總會吳當傑秘書長在開幕致詞時表示，期許FinTech Taipei成為最寬廣有力的平台，促進台灣金融科技發展並與國際典範接軌。

經由此次活動，與台灣金融科技圈連上線的國際單位，有全球五大加速器，包括香港Cyberport、日本Finolab、馬來西亞FAOM、以色列FinTech Aviv以及立陶宛Rockit。

此外，主辦單位指出，台灣金融科技市場已日益受到國際重視，今年海外場共吸引美國、波蘭、盧森堡、立陶宛、澳洲、以色列、南韓、香港、新加坡、馬來西亞等十國新創團隊，以虛實整合的形式發表其創新產品與服務，偕同24家台灣新創團隊，為時下金融科技需求最龐大的八大領域提供解方，也刷新大眾對未來金融科技應用的想像。

(工商 )