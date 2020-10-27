「109年矯正機關藝文技訓成果展」將於29日起在台中市府前廣場展出4天，27日舉辦活動記者會。（陳淑芬攝）

「109年矯正機關藝文技訓成果展」將在台中市府前廣場展出。（陳淑芬攝）

「109年矯正機關藝文技訓成果展」將自10月29日起在台中市府前廣場展出，各矯正單位也將展售自營作業商品。法務部矯正署長黃俊棠昨天在活動記者會中表示，今年活動以「藝展身手-人權大步走」為主題，希望教化成果及矯正教育能重啟收容人內心的正向能量，並順利回歸社會。

為展現矯正機關投身收容人教化藝文技訓成果，法務部矯正署今年「全國矯正機關教化藝文技訓成果展」將在10月29日至11月1日在台中市府市政大樓府前廣場舉行，以「人權、關懷」為主題，鼓勵更生人「藝展身手」，展現一年來的藝文技訓成果，並結合40多個矯正機關推出作業產品參與展售。27日活動記者會並邀請更生創作歌手到場表演。

黃俊棠在記者會中表示， 鼓勵更生收容人透過矯正教育後，重新啟發內在的正能量，邁向新人生里程，希望教化成果及矯正教育能重啟收容人內心的正向能量，並順利回歸社會。

「109年矯正機關藝文技訓成果展」除展出矯正機構的藝文技訓成果作品，包括漆器、書畫、雕塑、木雕等類，並有全國40多個矯正機構到場設攤，推出自營作業商品展示，例如廣受歡迎的台中監獄狀元糕、屏東監獄醬油、台南監獄手工蛋捲等商品。

今年活動承辦單位為台中監獄，中監副典獄長吳照明表示，中監的教化藝文技訓包括美術、書法、雕塑、漆器等，還有國樂班、咖啡班、氣球班等課程，除了教化功能外，希望能輔導收容人就業，順利重返家庭及社會生活。

(中時 )