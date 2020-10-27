台南大學特殊教育系教授林千玉27日將20組「幸福發聲器」送到嘉義特教學校孩子手中 並引導孩子學習使用。（呂妍庭攝）

在嘉義玉山獅子會協助下，林千玉團隊近日已分送多套發聲器給嘉義特教學校小學部等嘉義地區早療機構。（呂妍庭攝）

林千玉團隊今更與嘉義玉山獅子會合作，贈送嘉義特教學校20套幸福發聲器溝通輔具。（呂妍庭攝）

台南大學特殊教育系教授林千玉因親身感受到特殊孩童對輔具的需求，投入輔具科技開發與設計，並於今年初與璨陽輔助科技協會研發出一套「幸福發聲器」，把簡易錄音機結合拉動、按壓等外接開關設計，讓特殊兒童或情緒障礙孩子經由簡單操作發聲器，進一步傳達需求給照顧者，在嘉義玉山獅子會協助下，林千玉團隊近日已分送多套發聲器給嘉義特教學校小學部等嘉義地區早療機構，希望孩童能因需求被理解、滿足，而感受到幸福。

林千玉是成功大學工業設計系博士，目前在台南大學特殊教育系輔助科技碩士班任教，因學生多為物理治療師、職能治療師和特教老師等，學生們常會邀請她一起去實務現場，親身感受到特殊孩童對輔具的需求後，師生們共同展開一連串的設計研發，並提供給身心障礙學生試用，讓特殊孩童獲得更多輔助科技設備。

同時擔任璨陽輔助科技協會理事的林千玉，年初與協會成員製作出可錄音、播放的幸福發聲器，至今已送出千分給全台各地有需要的孩子，今更與嘉義玉山獅子會合作，贈送嘉義特教學校20套幸福發聲器溝通輔具。

璨陽輔助科技協會指出，愛的發聲器功能發想來自市面上溝通板，但溝通板1個動輒上千元，且必須功能較好的孩子才能使用，林千玉團隊做出來的發聲器而訴求易製作、可改裝，包括情緒障礙的孩子也能用。

嘉特校長許碧雲表示，林千玉以一封信引進幸福的橋梁，嘉特也非常樂意成為合作夥伴，共同為身障生努力，更感謝嘉義玉山獅子會及璨陽輔助科技協會人力、物力資助，為身障學生更好的生活品質而努力。

本身從事殯葬業的嘉義玉山獅子會會長蔡明學表示，獅子會樂意幫助需要的人，如果身障者有家人往生無法負擔喪葬費用，或者有生命末期的身障生有未能實現的夢想，他都樂意幫助圓夢，讓夢想成真。

(中時 )