《美麗島電子報》最新民調顯示，2024大選5位可能人選信任指數排名為，中國國民黨新北市長侯友宜71.9點、賴清德58.7點、民進黨桃園市長鄭文燦58.0點、前國民黨主席長朱立倫53.5點，最後一名則是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲45.9點。對此，市議員鍾小平斷言，柯文哲出局了，但藍營仍怕有分票效應。

據《中評社》報導，北市議員鍾小平在網路政論節目《雲端最前線》上表示，從這個民調可以看出，侯友宜或朱立倫是現在國民黨內唯二可以跟民進黨分庭抗禮的人選。目前民調雖然侯友宜的信任度最強，獲得中間選民青睞；但有隱憂，選戰打到藍綠各自歸隊投票時，選票恐不利侯友宜。

民進黨的賴清德和鄭文燦分居二、三名，但鍾小平認為鄭文燦更有後來居上之勢。至於柯文哲是否能圓總統夢？鍾小平鐵口直斷：從這個民調來看，柯文哲在選舉是出局了。不過，鍾小平分析，柯文哲若堅持參選到底，拿到藍的票還是綠的票就會影響大選結果，估計可能拿到藍的票比較多，這也是藍營較擔憂的地方。

(中時新聞網)