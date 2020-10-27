中捷公司董事長林志盈強調，只有「中捷幫」，沒有「北捷幫」，都是為台中捷運努力。（陳世宗攝）

台中捷運綠線趕年底通車，中捷公司內鬥卻暗潮洶湧！市議員陳政顯27日在交通地政業務質詢時，抨擊中捷公司已有57名離職，究竟是出了什麼問題？高層大都來自北捷公司成為「北捷幫」，中捷已淪為北捷的子公司。中捷公司董事長林志盈強調，只有「中捷幫」，沒有「北捷幫」，都是為台中捷運努力。

陳政顯指出，台中捷運公司2018年開始規模化招募員工，今年截至目前為止已經有57名員工離職；負責人資者竟是沒有人資背景，只有員工訓練的經驗；離職人員很多都是專才招募，卻在4個月就離職，是什麼原因讓這些人才無法待下去。

陳政顯說，他非常擔心越接近通車離職員工會越多，台中捷運公司花大錢招募員工卻淪為「職業訓練中心」，是否公司內部有無法留住人才困境，顯示中捷公司的人力浮濫；他擔心影響日後通車品質，強力要求台中捷運公司嚴肅看待這個問題。

陳政顯表示，坊間談中捷公司高層都說來自北捷，質疑中捷根本是被北捷幫掌握，根本是「北捷子公司」？目前台中捷運公司超過8成主管來自北捷，很多都是三級跳高升任職，市府既然是中捷百分之百股東要負起監督責任，交通局一定介入了解。

中捷董事長林志盈說，北捷公司因成立較久，約有6000多位員工，是中捷公司延攬的同業對象之一，中捷員工也有來自高鐵、高捷、桃捷。公司三級主管以上現職人員共54人，其中4成人員具北捷經驗，4成人員具桃捷、高捷、高鐵等軌道同業經驗，其餘人員則曾任職於政府機關或民間企業。

中捷公司強調，因中捷公司於2017年成立至通車年僅短短4年，是國內籌備期最短的捷運公司，為縮短主管人員養成期，並借重其軌道同業經驗，以培訓基層同仁儘速投入線上工作；因此，主管人員多數自國內軌道同業公司延攬。

(中時 )