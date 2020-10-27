住在嘉義的一名蔣姓男子，在家中浴室偷裝針孔攝影機，不僅錄下老婆的洗澡畫面，連未成年的女親戚也遭偷錄，事後老婆發現丈夫噁心行為，要求離婚，而蔣男因為偷拍，被判拘役45天；由於其中涉及偷拍未成年少女，違反《兒少性剝削防制條例》，判處1年有期徒刑，並得向公庫繳3萬元罰金。

2019年開始，蔣男利用針孔，偷錄老婆洗澡畫面，接著將影片存在平板電腦裡，時間長達1年，老婆看到影片後相當憤怒，隨即報警處理，庭訊時蔣男立即認錯，表示想與老婆和解，但對方不願意原諒，宣稱蔣男在外面有小三，因此向院方訴請離婚，偷拍案件還沒審結兩人就獲准離婚。

根據判決書，法官認為即使當時蔣男與老婆仍是夫妻關係，但不可違反老婆意願，偷錄對方洗澡私密畫面，更過分的是，偷拍內容除了前妻影片外，甚至還有一名當時借住家中、親戚關係的未成年少女。

針對偷拍一事，蔣男則辯稱因為太久沒有和前妻發生關係，才會偷拍想要藉影片，助興解決生理需求；最後法官審酌蔣男對犯行坦承不諱，偷拍前妻一案，依妨害秘密罪處拘役45天；至於偷拍未成年少女，因少女本人及法定代理人已經原諒並和解，處有期徒刑1年，緩刑2年，得向公庫繳交3萬元罰金。

(中時新聞網)