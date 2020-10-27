大樓電梯車廂是住戶每天出門必定要接觸到的公設之一，清潔防疫保護住戶衛生安全。（盧金足攝）

防疫佩戴口罩保護自己也保護別人，但公共場所如何避免接觸細菌或病毒，由工業技術研究院研發的「黃金甲抗菌鍍膜科技」，施做一次效果可維持12個月，吸引允將建設、客運業、國內多家遊覽車業者、學校率先採用，為了防疫業者不惜斥資保健康。

新冠肺炎疫情襲捲全球，在政府宣導下，國人注意自身健康與個人衛生習慣，不只認知公共場合要保持社交距離、佩戴口罩，有人則是以酒精、次氯酸水加強清潔抗疫。

順時鐘抗菌科技有限公司總經理吳培綸表示，工業技術研究院研發技術轉移的抗菌產品「黃金甲抗菌鍍膜科技」，產品以噴塗方式施工、操作方便，提供12個月長效性的保護，還有除臭、空氣淨化、去除環境中汙染物等淨化優點。

開啟三年合作計畫！允將建設與順時鐘抗菌科技公司今日簽約，順時鐘抗菌科技將為允將建設社區大樓電梯車廂進行抗菌鍍膜工程。

允將建設經理謝淑惠表示，防疫觀念化為行動，要讓住戶住的更健康、安全，與順時鐘的合作，提供住戶生活環境更多保護力。

吳培綸指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」技術來自台灣工業技術研究院，該產品專利的耐清洗抗病毒奈米銀塗層，可於物體表面形成超強奈米附著力，達到重複清洗不脫落的效果，奈米塗膜可長效性殺菌，不會傷害布料及家具。

疫情期間，防疫備受重視，吳培綸說，工研院授權技轉「黃金甲抗菌鍍膜科技」廣泛應用在提供公眾使用的大眾交通運輸工具，下一步將推廣至公共空間，與允將建設攜手合作

，陸續還和多家知名品牌建商洽談中。

尤其，大樓電梯車廂是住戶每天出門必定要接觸到的公設之一，品牌建商允將建設關注抗菌產品，接觸「黃金甲抗菌鍍膜」發現產品以噴塗方式施工、操作方便，決定在社區實施。

全球疫情未見趨緩，專家預測季節轉換恐讓疫情再度升溫，台灣雖因防疫有成，但大家都不願輕忽，特別是學童的健康更是家長們最在意的，大墩國小家長會長由工研院技術轉移抗菌產品「黃金甲抗菌鍍膜科技」，守護學童健康。

(中時 )