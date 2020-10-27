林姓婦人27日接獲不明人士假扮已故丈夫友人來電，騙稱林夫生前欠款31萬元至今未還，林婦信以為真，前往頭份某銀行匯款，經行員查覺有異報警前來了解，一舉揭穿林婦落入「猜猜我是誰」的騙局中，及時阻止林婦被騙。

頭份警分局是在27日上午接獲轄內一家銀行行員報案表示，行內有一名婦人疑似被詐騙，請求警方協助，警備隊副隊長古雲泉立即率警員林建丞前往，到達現場後發現林姓婦人正欲匯款，警方先勸阻林婦詢問過程，林婦向警方表示，接獲自稱是已故丈夫的友人來電聲稱，丈夫生前積欠貨款31萬元未還，請林婦到銀行匯款。

員警聽完起疑，經仔細查證後，確定林婦準備匯款帳戶為警示帳戶，為猜猜我是誰詐騙手法，經員警與行員細心勸說下，林婦始恍然大悟，停止匯款。

警方查證，林婦丈夫於今年過世，27日上午接獲一位自稱丈夫生前生意往來的代理商電話，向其催討丈夫生前積欠貨款，林婦不疑有他，依照指示前往銀行欲匯款，所幸行員發現向警方報案，經警方到場積極勸說下，順利保住林婦積蓄，林婦非常感謝警方及銀行人員積極協助保住積蓄。

頭份分局長何孟宗表示，這次能順利阻詐成功，是行員機警即時通報警方前來查證，才順利阻止詐騙案件發生，警方提醒各金融機構人員如發現民眾疑為遭受詐騙，請立即關懷提問，並通知警方到場處理，以維護民眾財產安全。

(中時 )