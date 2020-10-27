中華汽車（2204）關懷環境永續，從企業本身擴大至上下游協力廠商，2020年中華汽車協力會發起「環境永續講座及淨灘活動」，陸續於桃園觀音、台南安平、台中大甲海域舉辦北中南三場環境環保講座及淨灘活動，三場活動共有39家廠商、126位協力會夥伴共同參與活動，清理出大量海洋廢棄物。

中華車表示，後疫情時代，企業推動CSR更要關注ESG（環境永續、社會參與、公司治理），中華車期望以生態圈共好的方式，帶動汽車產業鏈發展，近年來為提升台灣當地供應商的生產稼動及獲利，積極推動零件國產化活動，在與協力廠共同努力之下，中華車於台灣當地採購比例達70％，採購金額達126.4億元。

此外，在環境永續之推動上，中華車除要求協力廠取得ISO14001環境管理系統外，並鼓勵取得ISO50001能源管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統，更不忘將自身之節能經驗分享至協力廠，並協助和勝、中華台亞、建大、穎明、江申、合信等公司導入「智慧化節能」及「智慧化物流」等系統，透過節能設備的改善，每年減碳量達3,723噸。

2020年中華汽車串聯更多廠商投入「候鳥車輛維修巡迴服務」，公益場活動在匯豐汽車及中華汽車協力會的支持響應下，集結台灣普利司通、湯淺電池、行快雨刷、台灣中油、橙的電子、實用企業、台灣火星塞等七家協力廠一同投入，免費提供零件物料及專業技師回饋偏鄉，透過「候鳥行動維修站」的巡迴服務，2020年共維修逾百台的偏鄉車輛，不僅大幅節省偏鄉車主交通時間與油資花費，更有效解決83％的部落車主從未回原廠維修的現況，為守護偏鄉交通安全盡一份心力。

(工商 )