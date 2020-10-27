旅遊業界年度盛事-ITF台北國際旅展即將於本周五（10/30）開展，福泰飯店集團標榜打造創意攤位參展，進到攤位裡，是大面白牆與木質，搭配軟霓虹燈字點綴空間，處處都是適合拍網美照的巧思設計。空間運用以高腳吧檯桌椅和咖啡桌，可配合不同主題活動挪動運用，打造時尚又有生命的文青空間。

有別於其他攤位的強力推銷，福泰飯店集團強調自家所打造的閨蜜攤位，不僅不推銷、不叫賣，還歡迎閨蜜好友拍照打卡，只要拍照就送精緻小禮物，公開分享到個人社群帳號，還能參加抽獎，就是要閨蜜分享這個特別的旅展活動。

四天旅展期間，福泰飯店閨蜜攤位以「健康、餐飲、時尚、感情」四大主題，與各領域知名品牌或KOL合作，每天推出適合跟閨蜜一起玩的活動。

10/30（五）健康：為響應交通部觀光局2021自行車觀光年，與代理歐美高檔自行車品牌的「Velo City生活選物」合作，於現場陳列網美拍照必備復古腳踏車；另外還有閨蜜約騎必備、擁有數千條單車旅遊路線的Velodash App，邀約自行車部落客Linda聊女性騎自行車的初心分享。下午還邀請帥氣健身教練Jimmy，示範如何在旅程中以徒手肌力或一些小道具，養成運動好習慣，標榜閨蜜旅途中就算大吃大喝也不怕胖。

10/31（六）餐飲：上午由知名五星級飯店-台北西華飯店的TOSCANA義大利餐廳主廚石屹立現場示範波士頓龍蝦手工細板麵：下午則由翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒品牌WAT，提供三款女性最愛口味雞尾酒試飲，並提供購物折扣券，讓閨蜜試飲後憑券就可到WAT設於台北市政府J109攤位購買。

11/1（日）時尚：上午邀請新銳設計師Z Chen及彩妝師Asa，示範秋冬流行髮型和彩妝設計；下午則由美侖飯店全新品牌－位於台北市吉林路的美侖商旅分享閨蜜住房專案，美侖商旅內部空間強調極簡內斂裝潢的風格，優雅細膩的貼心服務，造就簡單卻不簡單的貼心感受。第三場活動，由深度旅遊達人momo姊，以豐富旅遊經驗，與閨蜜們分享網美必訪景點以及如何拍出網美照片。

11/2（一）感情主題：上午邀請媒體新寵兒「小瑜星座」，分享2021星座運勢以及透過塔羅看感情運勢；下午則由福泰飯店集團旗下礁溪山形閣溫泉飯店，探訪山形閣精選推薦的宜蘭勁好玩的景點、必遊美拍行程、品嘗必吃點心，加上山形閣贈送來自日本山形縣的清酒，與閨蜜小酌促膝暢談，創造屬於閨蜜彼此的回憶。

此外，每天還有Happy Hour時段，可免費享用西華飯店提供的精緻下午茶點，以及試飲WAT最受女性歡迎的三種口味雞尾酒。逛展走累了，來這裡拍張照、吃下午茶，客人彷彿身處文青藝廊空間，完全忘記自己身處喧囂熱鬧的ITF旅展。

旅展期間到福泰閨蜜攤位拍照就送精緻髮飾；公開分享照片於FB/IG等個人社群，並標註#福泰閨蜜 #閨蜜旅程FH，即享抽獎資格，有機會抽中西華飯店提供的豪華雙人房住宿券並享用牛排龍蝦大餐，以及保力達提供的水蠻牛Ｂ群飲料、冰火調酒，或是黑松代理的Choya梅酒等獎項。

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