搶補助末班車買氣 PGO推年終最強優惠 19:512020/10/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產銷PGO品牌機車的摩特動力，針對電動機車產品推年終最強優惠活動，12月底前購車，除可享受政府補助最高3.1萬元外，PGO再額外提供購車金等補助，其中Ur1 PLUS跑車版購車金6,000元、Ur1經典版（含Hello Kitty版）3,000元，並延長加碼Gogoro Network電池資費「首年月付499騎到飽」優惠，還可享安心2.0保障、PGO華南聯名卡24期零利率等優惠。 (工商 ) #安心 #PGO #優惠 #補助 #年終 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民間版安心旅遊補助遭瘋搶 官網一上線變這模樣 17:042020/10/27 生活 彰化增屠宰線 議員促爭補助 04:102020/10/27 地方新聞 鐵路高架獲核定 宜蘭縣爭中央全額補助 16:462020/10/27 生活 美國對陸製手扶式割草機 作反補貼肯定性初裁 15:392020/10/27 兩岸 旅展5星飯店狠殺至1.4折起 雄獅推「環島郵輪大樂透」僅5折 19:532020/10/27 旅遊 電商尬雙11 祭虛實整合策略 04:102020/10/27 證券．權證 凱撒線上旅展破千萬 加碼「住宿券千元價值回饋」 13:232020/10/27 旅遊 《興櫃股》樂看電動巴士起飛 華德動能董座：明年優於今年 13:242020/10/27 財經 挑戰山普拉斯傳奇紀錄 喬帥今年拚到底 11:092020/10/27 體育 《產業》繼光香香雞推冷凍商品 業績拚增2成 17:052020/10/27 財經 財經熱門新聞 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 又幫華為開小門？ 台積電死敵傳獲美許可供貨 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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