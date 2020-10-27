產銷PGO品牌機車的摩特動力，針對電動機車產品推年終最強優惠活動，12月底前購車，除可享受政府補助最高3.1萬元外，PGO再額外提供購車金等補助，其中Ur1 PLUS跑車版購車金6,000元、Ur1經典版（含Hello Kitty版）3,000元，並延長加碼Gogoro Network電池資費「首年月付499騎到飽」優惠，還可享安心2.0保障、PGO華南聯名卡24期零利率等優惠。

(工商 )