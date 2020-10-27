搶攻歲末感恩節餐飲商機，台北喜來登The Deli自10月28日，推出「禮饗歲末」多款經典外帶禮籃組，包含「香烤火雞繽紛共享組合」、「爐烤美國牛肉溫馨組合」等暢銷組合，每款組合售價3,000元起。其中，「香烤火雞繽紛共享組合」是鮮嫩火雞搭配葡萄雞肝麵包餡、燻鮭魚凱薩沙拉、蘭姆葡萄杏仁國王派及杏桃果乾奶油布里歐麵包等，每組售價4,000元。品享美酩為相聚時光升溫，加購法國香檳M享優惠價1,800元，11月30日星期一前預購且付款可享9折優惠。

肥美火雞是感恩饗宴餐桌上不可或缺的搶眼主角，台北喜來登主廚使用數十種義式香料醃漬，接著再入烤箱以150度慢烤逼出鮮美肉汁，並反覆澆淋於表皮，費時料理手法悉心烤出金黃酥脆的外皮、柔嫩誘人的肉質。搭配兩款主廚自製醬料「吉伯特黑胡椒醬」及「橙香蜂蜜蔓橘醬」，佐搭出不同風味。「吉伯特黑胡椒醬」以傳統手法，將火雞內臟、季節蔬菜及香料熬煮出濃郁肉香，融合黑胡椒香氣帶給味蕾滿足享受。「橙香蜂蜜蔓橘醬」則是調和蔓越梅、柑橘果肉、柳橙汁及蜂蜜一同熬煮，有別於一般傳統的蔓越莓醬，酸甜清爽的風味平衡火雞肉的飽滿脂香。

台北喜來登「香烤火雞歡樂組合」每組3,000元，包含香烤火雞、吉伯特黑胡椒火雞醬、橙香蜂蜜蔓橘醬。「香烤火雞繽紛共享組合」每組4,000元，除了火雞及兩款特製醬料，另精心挑選的開胃菜燻鮭魚凱薩沙拉，配菜松露培根炒洋芋、香料炒時蔬，以及點心房主廚特製的蘭姆葡萄杏仁國王派、杏桃果乾布里歐麵包，從開胃沙拉、主食、配菜到甜點一次包辦，讓賓客輕鬆度過溫馨派對時光。

台北喜來登The Deli亦推出「爐烤美國牛肉溫馨組合」每組3,600元，特選2公斤美國牛肩胛肉，去除筋膜後均勻塗抹義大利香料、黃芥末、匈牙利紅椒粉醃製，讓牛肉充分吸收香料香氣，再以低溫爐烤使牛肉均勻受熱，接著轉為高溫烘烤封住肉汁，並使外層散發著微微焦香，鮮軟肉質一刀切下，橫切面帶著悅目的粉紅色澤。飽滿彈嫩的牛肉自由搭配隨附的馬德拉紅酒醬、辣根醬、芥末醬三款不同醬汁皆別具風味。

凡任選一款台北喜來登外帶禮籃即可以900元加價升級「派對組合」，內含葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋、香料炒時蔬，美味配菜讓座上嘉賓吃得盡興。特別推薦「葡萄雞肝麵包餡」，將香炒的雞肝、葡萄乾與浸泡牛奶高湯的切丁手工吐司均勻混和，再入爐烘烤，散發著令人垂涎的鹹香，多重香氣與濃郁滋味讓人欲罷不能。享用佳餚更不可缺少美酒相佐，凡選購任一禮籃組合，即可以優惠加購價1,800元享用頂級法國香檳。來登The Deli暖心外帶禮籃10月28日星期一起開放預購，並於11月1日星期五開始提貨，為確保食材品質與新鮮，必須前三日預訂。

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