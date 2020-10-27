台灣明年將開放含有瘦肉精進口，外界懷疑是否對身體有不良反應，衛福部掛保證容許值內，不會有不當效應發生，但反方面思考，瘦肉精有沒有可能讓人體也能「減脂增肌」？事實上在動物代謝與高溫烹調下，肉品瘦肉精殘留已經很少，想要減少脂肪增加肌肉降低肌少症風險，運動與適當飲食才最重要。

北醫校友會教育基金會與中華民國防高血壓協會，在10月17日舉辦健康講座，邀請台灣長照醫學會理事長•中華民國肥胖症專科醫師劉伯恩為民眾解惑，講解瘦肉精與肌少症相關議題，百位以上聽眾前往參加。

瘦肉精養豬成本降低 瘦肉率提高增加獲利

劉伯恩表示，瘦肉精是1種乙型受體素，成分是萊克多巴胺，在上市前28天放入飼料中，每頭豬可以增加5公斤瘦肉、降低3公斤脂肪、減少18.5公斤飼料，可以提早讓豬隻到達銷售體重，對豬隻畜牧業者來說是1項利多，卻也引發爭議。

劉伯恩持續說明，豬隻養殖業者陸續發現，使用瘦肉精讓豬隻情緒變得很不穩定，在豬舍中顯得很躁動，其實瘦肉精是類神經興奮劑，藉由心跳增加提升中樞神經興奮度，加快體脂肪分解，然而也因此陸續有質疑出現，瘦肉精可能讓人體出現噁心、頭暈、心悸、血壓上升等，同中風與心血管疾病風險也增加。

劉伯恩強調，飼料中的瘦肉精，在養殖動物體內大部分都會被分解，留在體內數量已經非常少，並且萊克多巴胺熔點約165至167度，肉品在高溫烹調下，特別是燒烤，能夠破壞瘦肉精，人體胃酸也會分解瘦肉精，瘦肉精會影響到身體的劑量非常少，如果異想天開想要用瘦肉精減重，恐怕要讓人失望了。

增加肌肉重要關鍵 蛋白質、白胺酸、碳水化合物

劉伯恩提醒，想要增加身體肌肉量，最重要就是攝取高品質蛋白質，並且白胺酸（Leucine）一定要多補充，白胺酸是刺激肌肉生成，最強支鏈胺基，人體沒辦法自行合成，必須由食物取得，海鮮、魚、雞、起司，並且維生素D也很重要，能夠維持肌肉與骨骼健康，平時因適量曬太陽，讓皮膚合成維生素D。

劉伯恩也說，澱粉類食物吃太少，也有可能長不出肌肉，增加肌肉關鍵不只是蛋白質，還要有足夠的碳水化合物，例如米飯、麵食、水果等含醣類食物，因為醣類食物是運動最佳能量來源，運動時身體會先使用肝醣當作能量來源，如果肝醣使用完，沒有額外補充醣類食物，就有可能導致肌肉流失。

內分泌、久坐、營養不足、年紀 都是肌少症發生因素

劉伯恩特別說，人體大約在40歲肌肉量與大腿肌力都會開始下降，當肌肉減少到一定程度，就會形成肌少症，原因包含內分泌變化、久坐、營養不足、號令肌肉活動的神經元減少等，一旦肌肉量不足，容易下肢力量不足，增加跌倒與失能風險，代謝也會發生問題，糖尿病與心血管疾病風險都有可能增加。

劉伯恩提供1個肌少症自我檢測方式，兩隻手拇指對拇指，食指對食指形成1個圈，若沒辦法圈住小腿最粗的地方，肌少症風險仍然很低，但能夠圈處起來又還有縫隙，就有肌少症的高風險，最好到醫院進一步檢查，確認身體肌肉量是否符合標準，了解要做什麼運動，增加攝取什麼營養，能讓肌肉可以增加。

下一場健康講座活動時間預訂於109年12月26日（六）舉行，如欲取得最新活動消息的民眾，請上網搜尋「北醫校友會教育基金會」或「中華民國防高血壓協會」，或撥打專線：（02）2391-5568洽詢。

(中時新聞網)