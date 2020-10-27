利率、匯率都不夠有吸引力，2020年下半年澳幣及人民幣保單新契約保費衰退幅度加大。據保險局27日公布外幣保單統計，8月澳幣保單僅銷售0.25億澳幣（約新台幣5.1億元），比去年同期衰退近84％，人民幣保單8月更只賣了0.29億人民幣（約新台幣1.24億元），同比衰退更近95％。

也就是說澳幣與人民幣保單進入下半年後，銷量不止是腰斬，幾乎已快沒有銷售量，但美元保單在8月則仍有10.52億美元（約合新台幣306億元），較去年同期仍成長5.7％，成為下半年唯一成長的外幣保單。

2020年1月1日開始保單責任準備金利率已調降1碼（0.25百分點），美元保單長年期責準利率還有2.25％以上，但新台幣保單僅剩下1.75％，壽險業者原本預期美元保單會大量成長，但遇上新冠肺炎降息，宣告利率也跟著下降，壽險新契約保費衰退20～30％以上，外幣保單也跟著衰退。

今年前8月壽險新契約保費6,357億元，同比衰退近31％，同時間，據保險局公布，前8月外幣保單共銷售3,445億元，僅衰退7％，代表新台幣保單衰退幅度更大，且前8月外幣保單占所有新契約保費的54％，去年同期則只占40％，也代表外幣保單現在是壽險新契約保費的主力。

但因為今年第二季資本市場較波動，再加上連結目標到期債券基金的投資型保單，只有年初有一、二檔，之後幾乎無法再推出，所以前8月外幣投資型保費855億元，衰退27％，衰退最多的是去年極紅的人民幣投資型保單，前8月賣 5.67億人民幣，衰退幅度達87％，比澳幣投資型衰退的47％還大。

同時間美元投資型保單銷售26.1億美元，同比還成長5％，美元傳統型保單前8月銷售86.39億美元，成長15％，主要是美元利變壽險仍是主力，估計美元保單前8月賣112.49億美元，約占所有外幣保單的97％，也是目前唯一成長的動能，估計第四季亦是此一趨勢。

(工商 )