疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館盛大登場，除提早自辦線上旅展外，旅行社、觀光飯店更推出「展場獨賣商品」與「跨年限定商品」，全力吸客催買氣，期能虛實併進、全力搶攻商機。

雄獅旅遊推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享5折優惠，晶華酒店推出展場限定加購商品「平日精緻客房一大床住宿券」，凡購買任一商品、不限消費金額與品項，即可以3,280元的金額加購平日精緻客房一大床住宿券，每人限購三張。台北君悅酒店旅展現場限定販售客房住宿券4,999元，台北美福大飯店現場消費滿額就能以3,020元加價購買入住行政客房。「跨年限定商品」部份，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光2日5,399元起；台北六福萬怡酒店2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折15,000元起。

受到疫情衝擊，倫敦旅展柏林旅展今年都停辦，東京旅展今年更縮小規模改到沖繩舉行，逆風前行的ITF台北國際旅展成為今年全世界規模最大的實體旅展，在主辦單位台灣觀光協會以「#為觀光人打氣」號召下，仍有超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府，及數百家觀光業者參展，現場共有1,000個展攤。

因邊境管制未解封，不少外國單位無法前來參展，本屆ITF旅展規模較過往縮小，且幾乎成為「國旅旅展」，現場除中央部會和各縣市政政府外，主要靠國內觀光飯店、主題樂園和觀光工廠撐住場面，其中觀光飯店更為主力，眾多星級飯店更強打年度最強一波的餐券、住宿券及下午茶等，其中飯店住宿券最低下殺1.4折，香格里拉台北遠東飯店豪華客房雙人入住只要2,999元。國人最愛的熱門餐券4.5折起，最低千元有找，如凱撒大飯店連鎖聯合餐券套票組990元、誠品行旅The Chapter Café無國界饗樂單人套餐券990元等

今年破紀錄有30個中央部會及地方縣市政府共同參展，讓大家在展覽現場就能感受台灣的各種主題魅力！由交通部觀光局所設置的「台灣館」以今年度「脊梁山脈旅遊」及2021年「自行車旅遊年」兩大觀光主題為主軸，以「FUN台灣 Go Around」為展館設計主題，以奇幻風格呈現，並於展館設置AR體感裝置和趣味DIY活動。更特別設立國家風景區自行車主題館，展出全台風景區自行車活動賽事和多元遊程路線，值得全台自行車愛好者前來深入了解和收藏。

而客家委員會則匯聚全台369浪漫客庄觀光資源，邀集客庄社區、職人工匠、葡萄酒庄及旅行社等，推出55條以上客庄深度遊程產品，歡迎民眾前來探索客庄文化。此外，農遊已成為現今的國旅熱門焦點，今年農委會將展館變身為「農遊超市」，推出400餘項精選農遊商品，還有農遊伴手館展售超過百項的特色必買伴手，現場有多款農村美食免費試吃試飲，讓民眾能逛得輕鬆、買得開心。

除了中央部會，各地縣市政府也精心打造展館，結合當地產業強力行銷觀光。由台北市政府主辦的台北館，今年特別宣傳2021臺北燈節活動以及2020經典小鎮-貓空，結合人氣貓熊明星-圓寶，貓纜、品嘗臺北的黃金包種茶湯等獨特體驗，帶大家一起探索你所未見的台北。桃園市政府則以半透屏視覺裝置藝術打造經典桃園場景，讓民眾一賞桃園青埔Xpark、桃園萬聖城風采！後疫情時代出遊，親近大自然成為新趨勢，無論是登山健行、單車旅遊、休閒農場體驗等，只要到旅展，民眾都能深刻感受台灣的美景魅力。

國家形象館好玩又好拍 豐富活動不間斷全台最大的國際性旅展，今年更有超過30個國家/地區參展，其中，規模最大的日本館不畏疫情如期參展，往年最受民眾矚目的韓國館也不缺席。日本館今年集合關東地區（包括茨城、枥木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、靜岡）、昇龍道東海北陸地區、沖繩等齊聚一堂，帶來各種第一手的觀光情報。而今年韓國觀光公社以《韓國想見你》為主題，精心打造時空走廊、小小歷史博物館及特設韓國傳統市場攤位，如同將韓國經典場景搬來台灣。此外也準備了豐富的舞台活動及精美小禮，想為未來真正的日韓旅行舖陳商機。

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