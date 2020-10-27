家樂福自有品牌擴增全新冷凍調理食品，即日起與25年飛機餐料理經驗的「華膳空廚」合作咖哩飯、牛肉麵、牛肉飯共6款即食餐，在家就可享用頭等艙人氣排行飛機餐，每周三消費滿399元享8折。

家樂福頭等艙印度坦突里雞飯（左）、頭等艙南洋椰香紅咖哩雞飯（右），每份皆199元。（家樂福提供）

今年因疫情宅家煮，家樂福冷凍調理食品業績較去年成長6至7成，現有千種商品的自有品牌為求差異化，6月接觸華膳空廚，藉由聯名合作冷凍調理飛機餐系列，打造今年首款聯名的冷凍調理食品與市場區隔。

這次，6款餐點精選頭等艙與航廈貴賓室人氣料理，包含頭等艙匈牙利紅酒燉牛肉飯、航廈貴賓室紅燒三寶牛肉麵、頭等艙南洋椰香綠咖哩雞飯、頭等艙南洋椰香紅咖哩雞飯、頭等艙印度坦突里雞飯、頭等艙奶油洋蔥濃湯，每款119至199元，走平價路線，在量販分店、便利購超市、線上購物同步上架。皆符合家樂福規範無添加71種爭議性添加物、無色素，飯類為2人份，選用台南耕作11號米，透過冷凍技術複熱後不失水分、保持Q彈，牛肉則是紐澳肉品。

家樂福自有品牌從1997年推出，已不再只走便宜路線，訴求品質才能差異化，目前主要是家樂福自有品牌和家樂福嚴選，共有1000種商品，分為生鮮、雜貨等類別，雜貨包含零食、餅乾、衛生用品等。現有食品類占9成，預計明年要增加非食品類，像是廚房用品、紙杯、紙盤等消耗性的商品。

家樂福航廈貴賓室紅燒三寶牛肉麵，湯頭採用牛肉骨熬製，199元。（家樂福提供）

自有品牌原有業績占比從不到5%，2018年推動食物轉型後業績攀升，要求瓶裝不包膜以達到減塑，且營養成分標示也改善，去年推出周三限定滿額享8折爆紅，目前占整體業績約1成。符合雨林認證的衞生紙賣得最好，亮點人氣商品包含無添加果乾、泡菜、醬油，水、優格、堅果也是熱銷商品，近期無添加果乾系列賣得不錯。

家樂福頭等艙奶油洋蔥濃湯，119元。（家樂福提供）

家樂福頭等艙南洋椰香綠咖哩雞飯，199元。（家樂福提供）

(中時 )