嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布園區重建工程將於明年中完工。（賴國華提供）

賴國華拍下從高處直瀉而下的水流。（賴國華提供）

嘉義縣政府與阿里山國家風景區管理處攜手重建竹崎鄉觀音瀑布園區與聯外道路，原本預計今年底開始試營運，但該處地勢險峻，加上施工期間氣候不佳被迫停工，展延至明年4、5月完工。這是地方期盼已久的重要建設，不少鄉親願如期完工試營運，別再跳票，重回昔日觀光榮景。

阿管處副處長陳榮欽表示，本處正著手整修從仁觀2號橋至園區的設施，包括吊橋、迴旋梯及景觀步道等，總工程經費4000多萬元；去年5月開工，歷經一些不可抗力之因素，工人無法進場施工，得展延工期，不過近日天候較佳，將會督促包商加緊趕工，搶在明年暑假前開放讓遊客通行。

「老一輩的人心中仍掛念觀音瀑布當年繁華的榮景。」文峰村長林銘安說，位於文峰村溪心寮的觀音瀑布，四周群山環繞，看著水流從高處宣洩而下，景象有如側身而立的觀音佛祖，使瀑布增添幾分仙境的色彩。

林銘安指出，歷經921大地震及88風災後，從園區到村子聯外道路嚴重崩塌，園內多項硬體設備，也因風災毀損；現在遊客只能從金獅村166線道旁的土地公廟，沿著坡度陡峭的產業道路，步行約半小時抵達。

陳榮欽說，公部門有考慮未來觀音瀑布園區的經營模式，可仿造梅山鄉太平雲梯由村民組成合作社來管理；此外，由於園內停車位置有限，也規畫採接駁的方式，讓遊客搭乘小巴進入園區。

(中時 )