「台北凱達大飯店」百宴自助餐廳。（凱撒飯店連鎖提供）

「趣淘漫旅-台南」椰林泳池。（凱撒飯店連鎖提供）

凱菲屋平假日超值聯合優惠餐券6.3折、2990元。（台北君悅酒店提供）

雄獅旅遊獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段。（雄獅旅遊提供）

「2020 ITF台北國際旅展」展前記者會於昨（27日）舉辦，主辦方以「＃為觀光人打氣」為主軸，將於10月30日至11月2日在南港展覽館登場；並邀30多個國家地區及中央部會、地方政府推觀光，還有數百家觀光業者參展推好康，飯店住宿券狠殺至1.4折起、餐券4.5折起，更加碼展場獨賣商品及跨年限定商品，衝一波跨年旅遊、年末聚餐的買氣。但國內多家飯店、旅遊業者受疫情影響，預計不設展攤、多改以線上方式進行，如亞都麗緻大飯店、五福旅遊等。

眾多星級飯店看準國旅商機，住宿券祭出誠意價3000元有找，香格里拉台北遠東飯店豪華客房雙人入住1.4折、僅2999元；而凱撒飯店連鎖聯合住宿券買5送1、1.6折，單張2500元；神旺商務酒店則推「1泊2食優惠專案」2.8折、才3299元。此外，老爺酒店集團線上旅展首日業績破3000萬，祭出「老爺微環島券」3.5折誠意價，旅展現場加碼單筆滿2萬元可獲1張刮刮卡，並抽最大獎老爺酒店5天4夜環島假期。

國人最愛的熱門餐券4.5折起，最低千元有找，如凱撒大飯店連鎖聯合餐券套票組990元、誠品行旅The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券990元，而台北喜來登大飯店十二廚平日自助下午茶雙人券1290元、1人僅645元；鄉民大推的台北君悅酒店凱菲屋平假日超值聯合優惠餐券則是6.3折、2990元。還有，大倉久和大飯店旅展現場限定「桃花林烤鴨一吃券」，原價1980元、展場特惠價1500元。

旅行社則推旅展「跨年限定商品」，雄獅旅遊推出環島郵輪大樂透，旅展現場報名限定航次可享5折驚喜價，預計將停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等國旅熱點，解決交通及住房需求，並推出｢探索夢號｣國內環島5天4夜行程；自然系旅程夯，亦推出阿里山林業鐵路特色遊程，自10月起雄獅獨包阿里山林業鐵路阿里山號冷氣列車，列車行程特別安排嘉義至奮起湖路段；最夯的跨年旅遊，除了雄獅推出「阿妹跨年演唱會．日出迎曙光獨木舟3日」旅展價1萬2500元起，自由行則是「台東AMEI阿妹跨年場演唱會南豐鐵花套房」旅展價8266元起。此外，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光2日5399元起。

(中時 )