曾在月初傳出併購消息，半導體大廠超微(AMD)今(27日)宣布將以350億美元（約新台幣１兆元）、全股票方式收購賽靈思 (Xilinx)，為半導體產業再添一樁大型併購案，將可望在資料中心晶片市場與競爭對手英特爾(Intel)一爭高下。此項併購案傳出後，超微盤前股價一度跌逾6%，賽靈思則飆漲逾10%，預計未來將加劇AMD與英特爾（Intel）在數據中心晶片市場的競爭。

根據《CNBC》報導，晶片設計公司AMD確定將以350億美元的全股票交易方式收購賽靈思，預計此交易將於2021年底完成，未來將成為工程師人數約達1.3萬人、半導體製造完全外包，且高度依賴台積電的合併公司。

報導指出，合併後的公司，也將以更靈活的方式從英特爾手上搶佔市佔率，而AMD長期以來，一直是英特爾在個人電腦業務中中央處理器（CPU）的主要競爭對手。

兩家公司合併後，AMD 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 將擔任合併後企業執行長，賽靈思執行長Victor Peng 則將擔任總裁，負責賽靈思業務及策略成長計畫，合併交易預計將為兩家公司省下三億美元成本。

報導強調，蘇姿丰接受路透社採訪時表示，AMD在某些領域非常強大，能夠加快賽靈思產品的採納速度，在某些領域裡，賽靈思也非常具有實力，相信兩家公司合併之後，能將部分AMD產品快速地導入市場。

根據協議，賽靈思股東每股普通股將獲得約1.7股AMD普通股，即賽靈思每股收購價來到143美元，較10月26日收盤價溢價24.8%，合併之後，AMD股東權益將占74%，賽靈思股東占26%。

(中時新聞網)