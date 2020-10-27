西班牙名將「蠻牛」納達爾這個月在法國網球公開賽，於男單決賽一盤未失、第13度稱王，在最新一周世界排名維持在世界第2，是個人連續789周留在世界前十，超越美國退役名將康諾斯（Jimmy Connors）、躍居史上最長。

納達爾在2005年4月25日第一次擠進世界前十，也是那一年他生涯第一度於法網掄元，當時他才18歲。

去年納達爾就超越費德勒連續735周世界前十紀錄、獨佔史上第2，到了2020年10月26日，納達爾在世界前十的連續周數累積來到789週，超越康諾斯的788週，榮膺史上之最，而他之後還有機會持續延長。

納達爾目前最大的勁敵之一、塞爾維亞現任世界球王喬柯維奇，曾在2007年3月到2017年10月連續555周世界前十，後來因為手肘傷勢排名跌出過前十，不過後來他克服傷勢，再度回到頂尖球員行列，本季只差2勝就可以確定第6季保有年終球王寶座，追平美國傳奇名將山普拉斯。

儘管納達爾生涯也曾遭遇過傷勢考驗，但他名次都一直維持住，今年法網決賽一盤未失擊敗喬柯維奇，是生涯第4度在大滿貫決賽直落三，這項成就也是史無前例。

(中時 )