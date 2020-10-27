台中市連續5年在橋梁檢測及維修部分獲獎，更有4年奪下直轄市第一名。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

由交通部公路總局舉辦的「金路獎」頒獎典禮27日舉行，由交通部長林佳龍頒獎表揚，台中市政府榮獲「路況養護類-縣市政府橋梁維護」直轄市績優單位，橋梁維護管理再獲六都第一！

建設局長陳大田出席代表受獎時說，台中市已連續5年在橋梁檢測及維修部分獲獎，更有4年奪下直轄市第一名，市府將持續主動檢測、即時維修全市橋梁，逐步改建偏遠地區老舊橋梁，確保用路安全。

陳大田表示，台中市目前管轄橋梁有2064座(含110座人行天橋)，建設局每年依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，委託專業技術廠商辦理橋梁定期、特別及詳細三類檢測作業。

台中市納入評鑑共有1700餘座橋梁，不論管轄橋梁數或受評鑑數，均為全國之冠，在積極落實檢測及維修作業下，轄內無重大災害發生，是市府團隊努力的成果。

陳大田強調，因應去年10月宜蘭南方澳跨港大橋發生坍塌事故，建設局啟動應變機制，針對全市15座鋼索橋梁的橋塔(柱)、鋼拱外觀有無裂縫剝落、鋼索接點有無鏽蝕、鋼索外包覆套管有無破損、錨定端固索狀況等項目進行安全檢測，全數正常，未來也將持續守護全市橋樑使用安全。

(中時 )