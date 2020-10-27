台中捷運綠線預計年底通車，乘客卻無法使用行動支付管道支付票卡費用。市議員林德宇27日在議會質詢中，要求中捷盡速將行動支付納入收受票卡管道之一；中捷董事長林志盈當場允諾，表示這是中捷的一大目標，會盡速來推動。

林德宇表示，目前高鐵、桃捷、高捷、新北淡海輕軌等都接受乘客使用電子支付管道消費，行政院也提出2025年行動支付普及率要達到90％的目標；但據他了解，將通車的中捷綠線仍只能使用悠遊卡等傳統電子票證。

中捷董事長林志盈說，中捷綠線目前規劃使用3種電子票證及車站販售的單程票，確實並無納入行動支付管道。林德宇表示，中捷綠線若要再增加接受行動支付的設備，還需要約8700萬經費，他希望中捷能從工程結餘款去做調配使用，盡速完成行動支付系統的建置。

林志盈指出，因舊有的閘門還有1年保固，技術上最快的方式是再各站口，另開一個行動支付專用閘門。他在去年到任後就認為行動支付是未來的趨勢，應該趕快來推行，當時就有跟交通部鐵道局爭取經費。

林德宇強調，雖中捷在行動支付的建置上慢了別人一步，但中捷要後發先至，別人有的台中一定要有，別人沒有的台中更要有。林志盈承諾，別人有的台中不但要有，還要比他們更好，行動支付是中捷的目標，一定會努力推動。

(中時 )