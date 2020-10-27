恆春「好廢工作室」透過海廢創作、環境教育等，提出使用習慣差與缺乏回收機制的想法，換個角度深究環保議題。（謝佳潾攝）

「塑膠不是不好的東西，是使用的問題。」近年環保意識抬頭，減塑、淨灘樣樣來，但垃圾卻是愈撿愈多，為此，恆春「好廢工作室」透過海廢創作、環境教育等，提出使用習慣差與缺乏回收機制的想法，換個角度深究環保議題。

好廢成員陳耀弘指出，沒住在海邊的人，很難體會甚至想像「海洋垃圾真的多」，都市城鎮的大小垃圾都被整理好，導致大家環保危機感低，減塑、淨灘都可能淪為口號，近年他們在海邊撿垃圾愈撿愈多，1年半前決定自籌經費成立好廢工作室，探究問題來源。

陳耀弘介紹道，好廢成員共7人，有的是恆春在地人、有的來自外地，都因曾在海生館工作而相識，也因環保理念相同而相惜，他們一致認為，台灣的環境保護問題出在「使用習慣」，其實塑膠真的不是不好的東西，而是人們的使用習慣太差。

他說，因為塑膠太便宜，所以用完就丟也不心疼，導致吸管、塑膠袋、寶特瓶等成了海洋垃圾，而反向思考，塑料垃圾令人詬病的起因，不就是大家的使用習慣太差，其實減塑的最終意義就是不要有一次性的使用習慣。

此外，他也提到回收機制缺乏問題，他說，國內的回收機制並不完善，如回收寶特瓶後，一堆瓶子還是堆在那，「無法重複利用，它還是垃圾」，也許有天又被丟掉，加上清洗費用高過進口塑料，多數業者寧願再製也不要回收使用，所以垃圾只會愈來愈多。

因此，好廢欲透過海廢創作，將垃圾變成藝術品，提高它的價值、不再讓它被亂丟，也讓大家看見垃圾存在的事實與危機，同時也進行環境教育講座，宣達正確的環保觀念。

(中時 )