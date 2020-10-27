泓瀚（4741）受制疫情影響，大幅降低商業、展覽活動，致上半年拉貨動能低迷，第3季營收復甦回溫，營收季增111.68％。強化動能，泓瀚與健豪合資設立健泓攻客製化噴墨設備，預計年底前出貨小型機台，明年第2季後出貨予健豪大型機台，期盼增添利基能量。

此外，因應東南亞地區經濟成長快速，長興（1717）積極投入東南亞與新興市場等其它區域市場開發。其中，合成樹脂除耐候、抗污、抗菌等高功能性需求，為減少對環境的衝擊，水性化、高固含、光固化及粉體等環保型塗料與樹脂已為重要趨勢。

長興電子材料乾膜光阻全球市佔率第一，合成樹脂與特殊化學品營收佔比各達47％、電子材料34％，特用化學品約18％。

中國景氣恢復良好，長興特化、電化、合成樹脂出貨齊步升溫，9月營收創年度高點，第四季持穩推動，預期有望持平去年同期水準。

長期合成樹脂深耕亞洲市場，大陸及台灣銷量佔事業部八成。東南亞為第三大銷售區域，主要分佈越南、新馬、泰國、印尼等國，比重超過九成，市佔率約5％，尚有成長空間。其中，塗料樹脂銷售比重達九成。

泓瀚以副廠墨水起家，之後晉升為原廠指名墨水代工夥伴，原廠客戶包括日本與歐洲的知名工業印表機大廠。目前全球市場結構以亞洲（含台灣及中國）佔59％最多；其次為美洲（含南美）、歐洲各佔21％及17％。

泓瀚第3季營收已回溫，在經濟規模提升下，預期毛利率較上一季明顯回升，單季有望轉虧為盈。明年市況應能較今年好轉，加上健泓營收挹注開始發酵，加上環保UV墨水滲透率持續提升，營運表現應能較今年回溫。

(工商 )