近期大陸A股橫盤整理，但是觀察9月最後一周全部A股日成交額約6,000億人民幣，和7月高點相比只有三分之一，統計過去牛市中調整結束時，成交量大約較前期高點萎縮到30～40％，顯示這次調整已近尾聲，陸股後市看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，從歷史經驗來看，以滬深300為例，統計2005～2019年每一年中指數最大漲幅超過10％，區間交易日超過20天的次數，發現過去15年中，除2008、2011、2018這三年單邊熊市，其他年份，幾乎每年滬深300都有2到3次20天以上呈現10％以上的漲幅，而且這2到3次機會一般都是上下半年都有一兩次機會。

葉宇真表示，今年滬深300指數最大的行情在3～7月，期間指數最大漲幅接近40％，由於今年的行情肯定不屬於單邊下降的熊市，根據歷史上一年2次大行情的規律，今年滬深300指數還有望出現第二次行情，第四季行情仍可期。

整體而言，陸股牛市的上漲趨勢並未改變，可望呈現緩步攻堅格局，建議逢低布局受惠於大循環政策的消費龍頭股。

(工商 )