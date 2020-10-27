國內房市升溫，跨黨派立委、民間團體今（27）日呼籲行政院盡速將實價登錄2.0修法，送立法院審議；民進黨立委高嘉瑜則提案，請行政院召集相關部會研商房屋交易實坪推動時程及方案。對於這兩個提議，行政院態度迥然不同，對於實價登錄2.0修法，正面回應，實價登錄2.0修法將成為政府抑制房價祭出的第一個政策工具。

行政院發言人丁怡銘表示，行政院長蘇貞昌已在立法院承諾，實價登錄2.0會盡快啟動修法，近期會先與立院黨團溝通。「實價登錄2.0」修法，主要是讓不動產交易資訊透明，房價揭露落實到每個門牌，及即時揭露預售屋售價。

至於高嘉瑜提案請行政院研議房屋交易實坪推動時程及方案，丁怡銘僅表示，「對於個別委員的提案，政院都尊重。」態度保留。

高家瑜在立法院會的臨時提案中提案指出，鑒於目前多數國家都採取實坪計價，僅有中國大陸與台灣至今不是採實坪計價，同時有民調顯示，有高達八成的民眾贊成房屋登記實坪制，因此請行政院召集相關部會研商房屋交易實坪制推動時程及方案。

高嘉瑜說，未推行實坪制導致民眾於購屋時總是無法立刻得知實際居住坪數多少，不少銷售廣告並沒有清楚載明公設到底有多少坪，消費者往往要等到瀏覽契約時才會知道主建物與公設面積，造成許多消費糾紛。

高嘉瑜認為，主建物與公設面積不透明，也會讓建商有上下其手的空間，拉高公設比獲利，導致住宅大樓的公設比過高，民眾花大錢買房子到底是買居住空間，還是買公設，實際買到的坪數被灌水，常被民眾詬病。

高嘉瑜強調，透過實坪計價，才能讓交易透明化，杜絕消費爭議，且推動實坪計價才能與國際接軌，同時符合人民期待。

內政部次長花敬群日前在臉書上發文表示，虛坪指的是主建物以外的建築面積，主要是陽台、梯廳、大廳、管理室、遊戲室、機房、蓄水池等。這些空間有些是集合住宅所必須，有些是基於消防要求，有些是社區共同需求。當然也有些是略嫌浮濫的無謂容積。確實有些建案的虛坪有點離譜，該改善的，內政部就認真檢討。

副總統賴清德2017年擔任行政院長時，曾在立法院備詢時表示，支持買賣房屋實坪制方向，也許短期內不能達成，但未來往這個方向邁進。

(工商 )