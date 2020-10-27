搶攻婚宴商機，天成飯店集團宣布自2021年1月1日至2021年12月31日推出「幸福延續省荷包：限定日婚宴買10送1」，凡於台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館於限定日舉辦婚禮，依照館別不同專案金額且消費達10桌，免費加贈同婚禮宴席相同菜色1桌，並且彈性的讓新人可在婚宴前或婚宴後使用，無論是結婚前的文定儀式，還是成家後的歸寧宴或寶寶歡慶收涎、抓周宴等都適用。

除此，天成飯店集團並另加碼推出小資輕鬆成家婚宴專案，平日12,800元起+10％，標榜替新婚夫妻省下更多的結婚基金，實現浪漫唯美囍事。而榮膺最頂級榮耀的「卓越五星」（五星+）標章，位於花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店擁有挑高5米無柱可容納60桌的宴會廳，平日婚宴專案每桌13,800元起+10％，新人在城堡莊園見證唯美浪漫婚禮 。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，天成飯店集團旗下各飯店場地多元，提供3～300桌彈性需求，專業婚禮企劃團隊為新人打造完美婚宴，除此之外，更整合集團資源，團隊可依照顧客需求打造專屬菜單，提供中式桌席或米其林餐盤推薦PRIME ONE牛排館的西式套餐饗宴，完整的婚禮企劃服務，為婚宴餐飲帶來不同凡響的味蕾饗宴。後疫情時代開始，2020第四季婚宴市場逐漸回溫，新人已重啟婚禮規劃，而天成飯店集團各館於2021年推出婚禮買10送1或平日優惠專案，目的希望新人們，不僅是享受一次飯店貼心服務及婚宴美饌，而是將幸福延續，且替新婚夫妻省下更多的成家基金，期望可帶動婚宴逆勢成長。

(工商 )