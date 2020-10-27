浩子27日出席日本藝人矢部太郎的《房東阿嬤與我》新書發布記者會，他同時也為動畫版配音。他細數與矢部相似之處，兩人不僅都是搞笑藝人，而且都像邊緣人，連成名前的經歷也多有相似，他甚至有一次鼓起勇氣表演大法師走路，結果被經紀人叫到公司直言表演太難看，「經紀人還說下次表演前要想清楚」，讓他非常受挫。

看到書中內容，浩子坦言自己回想起過去，「最開始我其實是邊緣人，那時製作單位吩咐我站大哥旁邊，後來站後面越站越舒服，還被經紀人提醒不能這樣」。有過這種經驗的他，對於矢部在書裡提及自己上節目一整天沒說到話，回家對房東阿嬤說「我回來了」的情節相當觸動，「我入行5、6年才被看見，那段時間很怕被點到講話，覺得怎麼講都不對，回去就被問『你為什麼不表現』，常被說一點信心都沒有，幸好我是團體裡面的顏值擔當」。

浩子回憶剛出道的往事。（吳松翰攝）

幸好浩子努力有被看見，他與乱彈阿翔上月底才以《台灣金頌》奪下金鐘綜藝節目主持人獎。談到未來挑戰，浩子笑說：「當年入行跟現在很不一樣，沒有網紅可以威脅我們，那時最想成為偶像創作型歌手，說不定不久將來就會在電視看到我這面喔。」

(中時 )