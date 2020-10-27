大陸人氣女神楊冪日前出席大陸ELLE的年度風尚大典，走紅毯時「一秒變臉」意外衝上微博熱搜，有網友事後細看更發現，楊冪當時在紅毯簽完名，把筆遞還給工作人員時有個貼心小舉動，被狂讚好有禮貌。

楊冪日前以一襲白色花朵低胸長裙亮相典禮，北半球若隱若現，有料上圍一覽無遺，禮服的貼身設計更顯出她苗條纖細的好身材，而楊冪本來帶著高冷表情踏上紅毯，在站定位面向鏡頭時，立刻就露出甜美一笑，專業的表情管理，讓粉絲看了直呼絕了。

楊冪將筆尖朝向自己才還筆給工作人員，小細節相當貼心。（圖／翻攝自微博）

特別的是，楊冪在星光大道上的背板簽完名後，有人注意到她先將筆尖朝向自己，才把筆還給工作人員，禮貌小細節被不少網友大讚「人美還特別有禮貌」、「有禮貌還有情商」、「細節見人品」，在陸網造成熱烈討論。

事實上，楊冪之前出席頒獎典禮，就多次被發現簽完名要還筆時，都會用雙手拿著筆遞給對方，還不忘微微鞠躬向工作人員道謝謝，暖心小細節受到網友一片好評。

(中時新聞網)