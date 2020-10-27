藤田梓向台灣音樂館捐贈過往演出節目單。(文化部提供)

聲樂家金慶雲畢業於台灣省立師範學院音樂系(現台灣師範大學)，曾隨音樂家蕭滋研習德文藝術歌，並長年投身音樂教育。現為台灣師範大學音樂系、研究所退休教授。(文化部提供)

金慶雲曾舉辦多場獨唱會，曾於維也納音樂廳舉行「金慶雲中國歌獨唱會」。(文化部提供)

日本鋼琴家藤田梓來台定居60年，一生奉獻台灣，致力推廣鋼琴演奏藝術。27日她也無私向台灣音樂館捐出她與指揮家鄧昌國的結婚照、演出節目單等多件文物，健全台灣音樂史料典藏。現年87歲的藤田梓說，自己的一雙手，不會煮飯，只會彈琴、畫畫，台灣音樂館能接收她的文物，感動又感謝。

藤田梓去年已順利取得台灣身分證，她自1960年來台後，創立台灣蕭邦音樂基金會，並舉辦多屆蕭邦鋼琴賽，從中挖掘新秀參與華沙國際蕭邦鋼琴大賽，為台灣音樂走向國際貢獻良多。她表示，此回捐贈文物，能讓100年後的人們知道前人曾經做過的努力，令她感動不已。

除藤田梓外，今年向台灣音樂館捐贈文物者，還有聲樂家金慶雲、文史專家莊永明、音樂製作人劉國煒、作曲家林道生、鋼琴家卓甫見、作曲家史擷詠、音樂家黃輔棠、作曲家陳懋良、陳敏芳女士及李晴美女士。捐贈音樂文物共高達2695件。現已故的史擷詠、陳懋良及莊永明，則將由家人替代，接受捐贈感謝狀。

其中，金慶雲捐贈了1980年與音樂家蕭滋的排練照片，以及多張與蕭滋共同演出的照片。她表示，自己從小因聽到舒伯特的《鱒魚》，以及受聲樂老師鼓勵，對德文藝術歌產生濃厚興趣，「蕭滋鼓勵我，這麼愛德文藝術歌應該要去維也納。我將近40歲第一次踏上維也納，才感到我打開了聲樂的竅門。」

金慶雲表示，蕭滋的妻子、鋼琴教育家吳漪曼正好是她的同學，因而蕭滋曾為她伴奏，舉辦「德文藝術歌曲獨唱會」，「那年我34歲，他74歲。我很感謝他，他曾幫我促成維也納進修的機會，對我、對台灣音樂界都影響遠大。」

今年邁入89歲高齡的金慶雲，談起文物記憶仍如數家珍，精神十足。她笑說，自己記性好，全靠唱歌和睡眠，「音樂很奇妙，就算是簡單的歌，唱了就會一輩子記在腦海裡，年輕以來，我開演唱獨奏會到71歲，從不用譜架，都是自己記。我愛唱歌，心情好，睡眠也好，能排除煩憂，留下真正值得記住的事情。」

金慶雲表示，此回捐贈出的文物，都是她心中的寶貝，但在其他人眼裡，也許一點意思都沒有，甚至會被他人視作垃圾。能為自己的寶貝找到最好的歸宿、保存記憶，她感激萬分，也認為自己十分幸運。

傳統藝術中心主任陳濟民表示，近年傳藝中心積極推動重建台灣藝術史，其中重建台灣音樂史計畫，陸續共收到許多音樂家慷慨捐贈的文物，估計總量約1萬5千件，對台灣音樂館來說是種榮譽，也是責任，未來館方也會善盡保存及推廣工作。

(中時 )