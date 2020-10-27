世上出現另一個自己，一直是大眾會有的奇異想像，也因為如此，雙胞胎的存在才格外特別。攣生兄弟馮文星及馮文亮，從8歲就離家學習客家戲曲，不只享有一樣的外表與家庭，連戲曲技藝都是共同的身體語彙。在河床劇團新作《分身：身體實驗＃1》中，他們將以雙胞胎身體為起點，探索意象劇場碰上傳統戲曲的火花。

馮文星表示，自己與弟弟成長於苗栗，國小五年級時，媽媽突然叫兄弟倆回家，嚴肅的拋出問句：「你們要不要去台北念書？」兄弟倆覺得好玩，馬上答應了，自此開啟戲曲路。

馮文星說，當時媽媽是因友人的孩子要考台灣戲曲學院，才想讓兄弟倆嘗試應考，「入學前我們參觀校園，看到學長姐在翻觔斗、在空中飛來飛去，讓當時好動的我們很興奮，躍躍欲試。」

但入學後，兩兄弟開始每天清晨5點起床練倒立、觔斗的日子，老師的打罵訓練方式、畢業後是否又真能投身劇場工作，讓馮文星一度產生轉學念頭。但所幸經人牽線，畢業後他能立刻投身到劇場工作。兩兄弟更一起就讀中央大學中文系研究所，研究戲曲文化。目前馮文星為自由接案的演員，而弟弟則是在國小教書。

《分身：身體實驗＃1》中，兩兄弟著白襯衫、打領帶，唱起客家戲曲，西方領帶在馮文星擺弄下，一下成東方戲曲中的髯口，一下又隨著馮文星眼神轉變，成了西方表演的小丑鼻，變化多端。馮文星說，這是沒有劇本的實驗作品，對習慣依照故事文本表演動作的他來說，挑戰性很大。

河床劇團藝術總監、導演郭文泰表示，自己時常會想著會不會在樓梯或電梯撞見世上另一個自己，馮氏兄弟是一對雙胞胎，同時也共同歷經客家戲曲訓練，是另有層次的「雙胞胎中的雙胞胎」，透過作品，希望解構馮氏兄弟原先受過的戲曲訓練，將身體動作視為新語言，不再去演別人，用眼神傳達原有的模樣。

《分身：身體實驗＃1》將於2020戲曲夢工場系列演出登場。同樣登上舞台的還有飛人集社劇團、好劇團、李清照私人劇團感傷動作派、山宛然劇團集正明龍歌劇團，帶來實驗創新戲曲演出。

(中時 )