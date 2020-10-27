茉莉貼出一張對比圖可看出，左邊用iPhone 12 Pro拍出的照片顏色顯得更加飽和，背景的藍天白雲顏色鮮明，有自帶濾鏡的效果。（摘自茉莉臉書）

曾在《大學生了沒》擔任過節目班底的網紅茉莉，近年在時尚領域有所突破，近日也在搶先iPhone 12發售後開箱iPhone 12 Pro，更赴清淨農場測試拍攝功能，沒想到實拍照曝光後，和iPhone XS Max的對比圖更令人為之驚艷。在「零修圖」下，iPhone 12 Pro飽和的色澤可說碾壓往年旗艦機iPhone XS Max，連閨蜜看完對比圖後都直呼：我要換12！

茉莉近期不斷替粉絲測試iPhone 12 Pro的手機功能，最近她到清境農場遊玩，也用iPhone 12 Pro做實拍測試，並與閨蜜的iPhone XS Max做比較，沒想到在完全沒修圖情況下，2支旗艦機竟有驚人差異。

從茉莉貼出一張對比圖可看出，左邊用iPhone 12 Pro拍出的照片顏色顯得更加飽和，背景的藍天白雲顏色鮮明，有自帶濾鏡的效果；而右邊用iPhone XS Max不論是藍天、綠地，或是羊群的顏色都輸iPhone 12 Pro原機所拍出的效果。

茉莉表示，用iPhone 12 Pro所拍出來的照片，在搭配這樣的天氣與陽光下，真的不太需要用手機修圖，「因為原圖真的就很厲害」。（摘自茉莉臉書）

茉莉在臉書寫道，「其實單看畫面都不會覺得有什麼差別，但放在一起比較才發現新手機跟舊手機拍起來的差別耶！」表示iPhone 12 Pro拍出來的「原圖」畫面色彩就超飽和，而用iPhone XS Max的閨蜜看到莫莉所拍出的效果後，更馬上轉頭跟老公說「我要換12！」讓莫莉也讚嘆表示，「只能說iPhone 手機真的一代比一代相機強大啦。」

茉莉最後也說，老實說用iPhone 12 Pro所拍出來的照片，在搭配這樣的天氣與陽光下，真的不太需要用手機修圖，頂多稍微調一下對比，把暗處調亮等等，根本不需要再套一層濾鏡，「因為原圖真的就很厲害」。

(中時新聞網)