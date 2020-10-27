茉莉貼出一張對比圖可看出，左邊用iPhone 12 Pro拍出的照片顏色顯得更加飽和，背景的藍天白雲顏色鮮明，有自帶濾鏡的效果。（摘自茉莉臉書）
茉莉貼出一張對比圖可看出，左邊用iPhone 12 Pro拍出的照片顏色顯得更加飽和，背景的藍天白雲顏色鮮明，有自帶濾鏡的效果。（摘自茉莉臉書）

曾在《大學生了沒》擔任過節目班底的網紅茉莉，近年在時尚領域有所突破，近日也在搶先iPhone 12發售後開箱iPhone 12 Pro，更赴清淨農場測試拍攝功能，沒想到實拍照曝光後，和iPhone XS Max的對比圖更令人為之驚艷。在「零修圖」下，iPhone 12 Pro飽和的色澤可說碾壓往年旗艦機iPhone XS Max，連閨蜜看完對比圖後都直呼：我要換12！

茉莉近期不斷替粉絲測試iPhone 12 Pro的手機功能，最近她到清境農場遊玩，也用iPhone 12 Pro做實拍測試，並與閨蜜的iPhone XS Max做比較，沒想到在完全沒修圖情況下，2支旗艦機竟有驚人差異。

從茉莉貼出一張對比圖可看出，左邊用iPhone 12 Pro拍出的照片顏色顯得更加飽和，背景的藍天白雲顏色鮮明，有自帶濾鏡的效果；而右邊用iPhone XS Max不論是藍天、綠地，或是羊群的顏色都輸iPhone 12 Pro原機所拍出的效果。

茉莉表示，用iPhone 12 Pro所拍出來的照片，在搭配這樣的天氣與陽光下，真的不太需要用手機修圖，「因為原圖真的就很厲害」。（摘自茉莉臉書）
茉莉表示，用iPhone 12 Pro所拍出來的照片，在搭配這樣的天氣與陽光下，真的不太需要用手機修圖，「因為原圖真的就很厲害」。（摘自茉莉臉書）

茉莉在臉書寫道，「其實單看畫面都不會覺得有什麼差別，但放在一起比較才發現新手機跟舊手機拍起來的差別耶！」表示iPhone 12 Pro拍出來的「原圖」畫面色彩就超飽和，而用iPhone XS Max的閨蜜看到莫莉所拍出的效果後，更馬上轉頭跟老公說「我要換12！」讓莫莉也讚嘆表示，「只能說iPhone 手機真的一代比一代相機強大啦。」

茉莉最後也說，老實說用iPhone 12 Pro所拍出來的照片，在搭配這樣的天氣與陽光下，真的不太需要用手機修圖，頂多稍微調一下對比，把暗處調亮等等，根本不需要再套一層濾鏡，「因為原圖真的就很厲害」。

(中時新聞網)

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