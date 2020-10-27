嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報，指竹崎鄉灣橋村某農地上有3隻狗長期遭不當飼養，經派員前往稽查，發現飼養環境非常髒亂就像垃圾堆，且犬舍未完善遮蔽，導致犬隻被雨淋，現場更看不到任何食物、飲水，令飼主限期改善未果，已依違反動物保護法開罰3000元。
家畜所指出，該案飼養環境髒亂，且沒水、沒食物，當時就馬上要求飼主改善，但6次複查飼主僅將改善犬舍遮蔽狀況，其餘皆未改善，經訪談王姓飼主表示，先前約1個禮拜餵1次，現在平日皆有餵養，也有持續清潔環境，只是家畜所人員前往時剛好都無食物飲水，又因工作忙碌，所以一時無法積極改善。
家畜所認為，王姓飼主顯未善盡飼主責任提供犬隻妥善照顧，經家畜所多次要求限期改善亦未予積極改善，依據動保法第5條規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨且無害食物及24小時充足、乾淨飲水，另應提供安全、乾淨、通風及適量的遮蔽、照明與溫度之生活環境，違者可依同法第30-1條規定開罰3000至1萬5000元，所以已開罰同時列管。
(中時 )
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