高雄市政府警察局桂陽路派出所員警楊昭珊，外型亮眼，自文藻大學英國語文系畢業後，再考上105年警察特考班，從警至今已屆3年多。擁有英文的專長的她，在警察工作勤務上更是「如虎添翼」。

楊昭珊過去曾處理一起，逃逸外籍移工騎腳踏車發生交通事故，在現場擔心自己身份被揭穿，一直裝作「聽不懂中文」，楊昭珊說，當時用英文和對方溝通，直接表明「你不說也沒關係，會把你送到移民署專勤隊，到時候他們一定有辦法查出你的身份」，最後讓該名逃逸移工乖乖交出證件。

楊昭珊身材纖細外型亮眼(圖/高雄市警局提供)

不僅在工作上展現英文專長，楊昭珊也利用勤務之虞，參與撰寫《大高雄警政》英文專欄，寫過關於錢包遺失、車禍怎辦、住宅遭竊等狀況的英文對話，利用淺顯易動的用詞，教學英文用語，也讓閱讀的其他同事受益良多，對楊昭珊來說，工作上能發揮自己的英文專長，是一直嚮往的事。

楊昭珊考上騎警隊(圖/高雄市警局提供)

因此得知高雄市警局觀光騎警隊在招募成員，她決定參與，並利用事前對騎警隊的了解，即時用英文回答主考官問題，順利從5、60名競爭者中脫穎而出，成為最終入選的12人中的其中一員，目前正在密集的參與訓練，預期11月底考過馬術證照後，民眾就有機會可以在駁二等觀光景點，看到楊昭珊騎在馬背上的美麗身影。

不過，參與訓練的階段，有時必須聽從教練的指示「更換馬匹」，昨天受訓時就因為馬鞍撐得比較開，楊昭珊意外撞傷了小腿，但她不會因此退縮，對她而言受訓時受傷在所難免，重點是未來能有機會騎上馬背，近距離與民眾接觸，做相關的警政業務宣導，更可能在觀光景點幫助到更多有需要的外國人，想到這，就讓楊昭珊對未來充滿了自信。

(中時新聞網)