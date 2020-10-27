新台幣太強，壽險經營再度面臨「10月危城」。新台幣兌美元匯率升破29元後，未如往年迅速回貶，壽險業面臨極大的匯兌壓力，中國人壽27日宣布，將增提10億元外匯價格變動準備金，這是中壽今年第二度增提，上次是8月增提20億元。

六大壽險公司今年除了富邦人壽外，其餘五大壽險公司，即國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、中壽今年都已陸續增提外匯準備金，五家公司已增提金額共達175億元。其中，國壽已四度增提，分別在4、6、7 及9月都有增提外匯準備金，金額共達70億元。

新壽則是在7月一口氣增提40億元、南山人壽是6月增提30億元，台壽則是8月增提15億元，但壽險公司增提的速度，似乎趕不上新台幣升值消耗的速度，各家公司常一個月就收回7~30億元，若當月餘額達前一年底的20％或歷年平均餘額的20％，就不得再動用，且有獲利要加倍提存。

近來壽險公司已紛紛向金管會申請增提準備金，中壽27日公告，已獲金管會同意，在10月要增提10億元外匯準備金，即今年累計已額外增提30億元，9月底中壽的外匯準備金餘額22.85億元，與去年底的23.7億元其實相差不多，估計可能是因應10月新台幣強升及年底前的預估，作出的因應動作。

(工商 )