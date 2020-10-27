台灣的夜市美食種類多元，且大多都是銅板價，除了國人喜愛，許多外國光觀光客來台也都指名要體驗。日前就有網友好奇，若是花100元要買哪些食物才能在夜市吃飽。對此就有網友分享CP值高的聰明吃法「鐵板麵+紅茶+玉米濃湯喝到飽」。

原PO在PTT上以「預算100去夜市可以吃什麼」為提表示，自己日前想到夜市去吃晚餐，但摸摸口袋只剩下一張百鈔，他便心想現在拿100塊去夜市根本吃不飽，「一杯難喝紅茶就25元，一包地瓜球也要25元，剩下50元也買不了什麼，還不如買雞腿便當加紅茶回家看電影」，因此他好奇若是用100元能在夜市吃到什麼。

貼文發出後網友熱烈回應，「找看看有沒有100的蒙古烤肉，菜飯夾到飽也很撐」、「去雞排攤all in 甜不辣」、「50雞排啊，不然60元鐵板麵不要買紅茶，內用喝到飽」、「百元牛排」、「2盒章魚燒或1盒章魚燒+大腸包小腸」。

對此，就有許多內行人直指頁是牛排CP值最高「牛排店的鐵板麵啊」、「鐵板麵內用玉米濃湯喝到飽啦，但現在夜市牛排都130、140元了」、「鐵板麵+紅茶+玉米濃湯喝到飽 cp最高」、「鐵板麵+紅茶喝到飽啊」。

(中時新聞網)