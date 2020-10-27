蘋果iPhone 12於23日正式上市後，引發不少話題。新加坡網站《Picodi》日前也根據各國家的售價及國民平均所得，試算「若買iPhone 12 Pro」為依據換算需要的工作天數，據報導內容，台灣排名在24名。

據新加坡網站《Picodi》提供數據指出，所需的工作天數最少的是瑞士，僅需4.4天就可買iPhone 12 Pro；其二則是美國的6.1天，最後是澳洲6.6天。這項數據排名，客觀的以各國iPhone 12 Pro售價及國民平均所得做計算，4至10名分別為盧森堡、丹麥、挪威、新加坡、加拿大、愛爾蘭及紐西蘭，平均天數落在6.6天至9天左右。

亞洲部分，日本則需9.8天，堪稱亞洲最少，而南韓則需10.3天、香港10.7天，排名於24名的台灣，則需耗費16.9天的工作天數，逾半個月左右，另外，大陸則為26.7天，據整理報導內指出，最長的則為印度，需54.4天。

由於此篇數據排名也被網友轉載至PTT，網友熱烈討論，不少人心有戚戚焉：「「等於一個月薪水這樣算差不多阿」、「快日本的兩倍，有夠悲哀」、「瑞士人睡醒就多一隻手機惹」、「被南韓慘虐，可憐啊。」

(中時新聞網)