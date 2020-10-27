斥資超過4億台幣打造，由韓國兩大男神孔劉、朴寶劍首度合作的動作鉅片《永生戰》即將於12月在台上映，27日電影在韓國舉辦製作發布會，導演李勇周攜手男神孔劉、實力派演員趙宇鎮、張英南共同出席，因入伍而無法參加的另一位男神朴寶劍，也透過一段問候影片向大家致意。

現場，孔劉爆料朴寶劍將在電影中展現「壞眼神」，請大家期待，他說：「大家都知道寶劍擁有善良純真的眼神，不過這次在電影中，他會展現跟外表不一樣的銳利眼神，相當有魅力，請大家期待他的轉變。我也推薦他以後可以演反派，讓大家感受不一樣的魅力。」

朴寶劍則透過影片說：「很遺憾我沒辦法在現場跟大家一起參與，很感謝有機會擔任這麼重大的角色，可以和這麼多優秀的演員、辛苦的工作人員一起合作覺得非常幸福。希望大家可以多多喜愛與關注《永生戰》。」

而導演李勇周透露孔劉除了將在電影中展現矯健身手，他與朴寶劍也將有一段溫暖爆笑的動人情誼，孔劉也補充：「我飾演一位個性嚴謹的特務，在保護足以毀滅人類的朴寶劍離開實驗室的過程中，不但要一路躲避各方勢力，還要照顧首次面對世界的好奇寶寶朴寶劍，因此發生很多有趣的事。」

(中時 )