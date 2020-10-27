張少懷衰被海報遮臉，網友笑讚：「幽默出新高度！」（甲上提供）

由金獎導演鍾孟宏監製、《陽光普照》編劇張耀升首度執導，集結金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧首度化身銀幕情侶檔的愛情荒謬喜劇《腿》，片中桂綸鎂挑戰從未演過的潑婦角色，讓她再次獲得角逐金馬影后的機會。

張耀升透露：「起初我跟小鎂都有點不安，因為一個甜美的人再怎麼潑辣也不會變成麻辣火鍋，但當小鎂拍第一場戲時，她甜美的樣子搭配潑辣的語氣就產生一種很好看的效果，女主角彷彿就在那刻長出來了。」也表示楊祐寧本人和男主角都擁有天真爛漫的特質，單純到有一種喜感和魅力，令角色越拍越迷人。

電影推出雙人「零件版」前導海報。（甲上提供）

電影27日發佈前導預告與海報，預告以翻譯小姐作為旁白說文解字「腿」的涵義，更用充滿黑色幽默的方式為觀眾揭開電影《腿》的神秘面紗，甚至在介紹金馬最佳男配角入圍者張少懷出場時，還刻意拿楊祐寧和桂綸鎂宛如神仙眷侶的海報遮住他的臉，幽默感十足出。電影12月24日上映。

(中時 )