香港國安處今日逮捕學生動源前召集人鍾翰林(圖)及另2名成員何忻諾、陳渭賢。（圖／Twitter)

香港獨立學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林今晨前往美領事館尋求庇護未日遭國安處逮捕後，該組織又有2名成員何忻諾、陳渭賢被捕。港媒引述消息人士稱，另外還有4名「學生動源」成員於今日傍晚赴美國駐港澳總領事館尋求庇護，皆未能成功入內。該組織臉書稱，被捕成員已有律師在場陪同錄製口供。

據《東網》報導，先前因涉違反香港國安法的「學生動源」前召集人鍾翰林涉嫌在今年8月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條煽動分裂國家罪及涉嫌洗黑錢罪，今天被香港警方國家安全處人員拘捕，目前扣留在中區警署。

報導說，前「學生動源」另2名成員何忻諾(17歲)及陳渭賢(16歲)，今午分別到田心及屯門警署報到時亦被捕。消息稱，另有4名前學生動源成員今日傍晚到美國駐港澳總領事館欲尋求庇護，惟未能成功入內。

報導表示，鍾翰林為3個臉書專頁的管理員，包括學生動源、學生動源美國分部及創制獨立黨，3個專頁都曾發布煽動他人分裂國家的訊息。其中學生動源美國分部及創制獨立黨，自8月起繼續發布煽動他人分裂國家的貼文。

鍾翰林原定今日應到警署報到，他在下午被捕後，其管理的專頁於下午更新情況時稱，3名被捕者在警署內已有律師協助，陪同他們錄製口供。

據了解，鍾翰林、何忻諾及陳渭賢早於今年7月29日，與另一名組織前成員涉違反《港區國安法》被捕，4人被扣查2日後獲准保釋，需每月報到和交出旅遊證件，限制他們由當日起計6個月內不得離開香港，為警方首次引用《港區國安法》限制各人出入境。

此4人涉嫌於同月在網上社交平台發表有關分裂國家，以及煽動或教唆他人分裂國家的內容。警方調查顯示，有一自稱「創制獨立黨」的團體在社交平台宣告成立香港獨立的組織，綱領是建立香港共和國，又稱會不設底線進行鬥爭、團結香港所有獨立派一起行動。

據瞭解，《香港國安法》7月1日實施後，香港警務處已成立國安處，負責相關執法工作。多個著名港獨組織如香港眾志、香港民族陣線、學生動源和香港獨立聯盟等紛紛宣佈解散。

對此，大陸官媒《人民日報》引述大陸港澳研究會理事田飛龍的話說，港獨主張者和組織即使在海外違反《香港國家法》，大陸官方仍可透過國際刑警組織全球通緝。

(中時新聞網)